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Noida News: तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर, दो युवक घायल

Tue, 06 Oct 2026 08:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:13 PM IST
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sfdg
- शनि मंदिर के सामने एलीवेटेड रोड के पास हादसा
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- दोनों घायलों का निजी अस्पताल में चल रहा उपचार
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में शनि मंदिर के सामने एलीवेटेड रोड के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगाहपुर गांव निवासी वजीर आलम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा मोहम्मद कुदुस अंसारी अपने दोस्त अर्जुन के साथ चार अक्टूबर की रात करीब 11 बजे बाइक से आगाहपुर से सेक्टर-37 की ओर जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान एलीवेटेड रोड की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने शनि मंदिर के सामने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और कुदुस व अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना प्रभारी डीपी शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार चालक की तलाश की जा रही है।

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