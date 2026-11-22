विज्ञापन



सर्विस रोड की स्थिति ठीक नहीं होने से रोजाना आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। प्राधिकरण को सड़क की मरम्मत करानी चाहिए। -प्रवीण गर्ग



मार्केट में आसपास के कई सेक्टरों से लोग खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में यहां की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, जिससे ग्राहकों को असुविधा न हो। -कंगना



सर्विस रोड की बदहाल स्थिति के कारण आवाजाही में परेशानी होती है। रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से वाहन चालकों को दुर्घटना की आशंका रहती है। -शीतल



प्राधिकरण को केवल मार्केट बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं माननी चाहिए। समय-समय पर निरीक्षण कर सर्विस रोड और मार्केट की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराना चाहिए। -गिरीश जिंदल सर्विस रोड की स्थिति ठीक नहीं होने से रोजाना आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। प्राधिकरण को सड़क की मरम्मत करानी चाहिए। -प्रवीण गर्गमार्केट में आसपास के कई सेक्टरों से लोग खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में यहां की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, जिससे ग्राहकों को असुविधा न हो। -कंगनासर्विस रोड की बदहाल स्थिति के कारण आवाजाही में परेशानी होती है। रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से वाहन चालकों को दुर्घटना की आशंका रहती है। -शीतलप्राधिकरण को केवल मार्केट बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं माननी चाहिए। समय-समय पर निरीक्षण कर सर्विस रोड और मार्केट की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराना चाहिए। -गिरीश जिंदल

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर बीटा-2 की मार्केट और सर्विस रोड बदहाल है। मार्केट आने वाले लोगों को जहां अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ रहा है, वहीं खराब सर्विस रोड ने आवागमन भी मुश्किल कर दिया है। सड़क की जर्जर हालत के कारण वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को परेशानी उठानी पड़ती है। आसपास के सेक्टरों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां रोजमर्रा का सामान खरीदने आते हैं, लेकिन बदहाल व्यवस्था के कारण परेशानी होती है। निवासियों ने सर्विस रोड की मरम्मत कराने और मार्केट की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है।