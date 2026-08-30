Noida News: ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ पर हुई विचार गोष्ठी

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय और स्लम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक भारत, श्रेष्ठ भारत विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान सरदार पटेल के जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर आधारित स्मारिका पटेल प्रेरणा का विमोचन किया गया। सांसद डॉ. महेश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवव्रत त्यागी ने की। स्मारिका के माध्यम से सरदार पटेल के आदर्शों, राष्ट्रहित से जुड़े उनके विचारों और देश की एकता-अखंडता के लिए उनके योगदान को समाज और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है।