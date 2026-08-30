{"_id":"6a944f86a87492b1fd07799c","slug":"dfgsdf-grnoida-news-c-23-1-lko1064-104585-2026-08-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी वे जेवरात चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Noida News: बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी वे जेवरात चोरी

नोएडा ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 09:13 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 09:13 PM IST

विज्ञापन







Link Copied



खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें