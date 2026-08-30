Noida News: बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी वे जेवरात चोरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 09:13 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 09:13 PM IST
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दादरी (संवाद)। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरौला गांव के समीप तिरुपति एन्क्लेव कॉलोनी में बंद मकान का ताला तोड़ कर चोरी कर ली गई। तिरुपति एन्क्लेव में कुलदीप सिंह परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि वह परिवार के साथ 27 अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार पर अपनी ससुराल गए थे। 29 अगस्त को शाम के समय पड़ोस में रहने वाले उनके बहनोई ने घर की लाइट जली हुई देखी। जब पास पहुंचे तो घर के मेनगेट का ताला टूटा हुआ था। घटना की सूचना कुलदीप को दी गई। सूचना पाकर वह अपने घर पहुंचे। घर में सामान फैला देख दंग रह गए। घर में रखी 60 हजार की नकदी, सोना-चांदी के जेवरात कीमती सामान समेत 10 लाख से अधिक का सामान चोरी हो गया। कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता का कहना है कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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