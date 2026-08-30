Noida News: मुनाफे का लालच तो किसी को लोन दिलाने का वादा कर 1.25 करोड़ की ठगी

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-साइबर क्राइम थाने में चार ठगी की प्राथमिकी हुई दर्ज, 1.25 करोड़ रुपये से अधिक की ठगीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर अपराधियों ने फरेब का जाल बिछाकर अलग-अलग चार लोगों से ठगी की है। यह ठगी एक महिला, कारोबारी, रिटायर्ड अधिकारी और बुजुर्ग से 1 करोड़ 25 लाख 96 हजार रुपये की हुई। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना व सेक्टर-113 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।