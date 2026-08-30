Noida News: सती प्रसंग की कथा सुनाई

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-134 स्थित जेपी क्लासिक में संचेतना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना मंच की ओर से आयोजित श्रीराम कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पं अतुल कृष्ण भारद्वाज ने सती प्रसंग सुनाया। कथा के बीच सोसाइटी के बच्चों ने रूचि गुप्ता और रूपा कुमारी के निर्देशन में शिव-विवाह नृत्य नाटिका का मंचन किया। इस दौरान कमलेश मिश्र, निभा, निपुण, प्रियंका गुप्ता, उदयशंकर उपाध्याय, अमित भाटी, प्रवीण शर्मा, गोपाल दत्त जोशी, कर्नल प्रवीण त्रिपाठी, निधि अवस्थी, डॉ. भास्कर चंद्र पंत, गगन भोगनिवाल, किरण मिश्रा आदि मौजूद रहे।