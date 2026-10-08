Noida News: वेतन कटौती के विरोध में सुरक्षा गार्ड हड़ताल पर

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेंचुरियन पार्क टेरेस पार्क सोसायटी में वेतन कटौती के विरोध में सुरक्षा गार्डों के हड़ताल पर जाने का मामला सामने आया है। सुरक्षाकर्मियों का आरोप है कि उनके वेतन में कटौती की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में गार्डों ने काम रोककर अपनी नाराजगी जताई और कटौती वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि वे लंबे समय से सोसायटी में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। ड्यूटी के घंटे और जिम्मेदारियां अधिक होने के बावजूद वेतन में कटौती करना उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। उन्होंने मांग की कि पूर्व निर्धारित वेतन के अनुसार भुगतान किया जाए और कटौती का फैसला वापस लिया जाए। लोगों का कहना है कि गेट, टावर और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो