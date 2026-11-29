माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। कमिश्नरेट के नोएडा जोन में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है। डीसीपी प्रीति यादव के कार्यकाल के पहले महीने में पुलिस ने 286 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान तीन मुठभेड़ हुईं और चार बदमाश पकड़े गए। दो बदमाश गोली लगने से घायल हुए और एक मुठभेड़ में मारा गया। मारा गया बदमाश मुजफ्फरनगर का 50 हजार रुपये का इनामी अमन त्यागी उर्फ अक्षय उर्फ माया त्यागी था। प्रीति यादव ने 29 अक्तूबर को नोएडा डीसीपी का कार्यभार संभाला था। गिरफ्तारी के मामले में सेक्टर-24 थाना पुलिस सबसे आगे रही। यहां 61 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने 59 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार शराब तस्करी में 89 आरोपी पकड़े गए। एनडीपीएस एक्ट के तहत 24 आरोपी गिरफ्तार किए गए।