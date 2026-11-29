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वहीं, सेक्टर-64 स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र में परीक्षा होने से दोपहर में भी जाम लगा रहा। शाम होते ही सेक्टर-75 स्थित स्पेक्ट्रम मॉल के सामने वाहनों की कतार लग गई। सेक्टर-51-52 मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो और ई-रिक्शा बीच सड़क पर खड़े होने से जाम लगा। ब्यूरो

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नोएडा। नोएडा एलिवेटेड रोड की एक लेन अब भी बंद है। इससे लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। रविवार को अवकाश के बावजूद सुबह और शाम यातायात प्रभावित रहा। सेक्टर-53 गिझौड़ में सीएनजी भरवाने के लिए वाहनों की कतार लगी रही। इससे एलिवेटेड रोड के नीचे जाम और बढ़ गया।