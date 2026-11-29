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रबूपुरा। आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजे की मांग पर रविवार को फलैदा कट पर महापंचायत प्रस्तावित थी। इसे लेकर किसानों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पंचायत शुरू होने से पहले ही रौनीजा और आसपास का क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। इस पर किसान नेताओं ने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि वे अपना हक मांग रहे हैं। आरोप है कि किसानों को फलैदा कट पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उन्हें बसों में भरकर डासना जेल भेज दिया गया।भाकियू लोक शक्ति के अध्यक्ष श्योराज सिंह ने कहा कि जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण पंचायत करना लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार किसानों को क्यों रोक रही है। उन्होंने कहा कि किसान संगठन एकजुट है। वह किसानों की लड़ाई के लिए संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने दावा किया कि जेवर एयरपोर्ट के युवा रोजगार के लिए परेशान हैं। विस्थापित परिवारों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। किसान अब भी आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं।किसान आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। रौनीजा गांव में करीब 17 महीने से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। वहीं, दयानतपुर गांव में करीब चार महीने से किसान धरना दे रहे हैं। महापंचायत में ओमवीर, धर्मपाल सिंह, नरसिंह पाल मीणा, अशोक तोमर, हरिद्वारी, सुनील भाटी और राकेश कुमार समेत अन्य किसान मौजूद रहे।