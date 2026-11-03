फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   sdfg

Noida News: शौर्य बैंक्वेट हॉल में लगी आग, फायर टीम ने 10 लोगों को सुरक्षित निकाला

Tue, 03 Nov 2026 08:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 08:46 PM IST
विज्ञापन
sdfg
शौर्य बैंक्वेट हॉल में लगी आग, फायर टीम ने 10 लोगों को सुरक्षित निकाला
विज्ञापन

- फॉल्स सीलिंग से शुरू हुई आग ने कुछ ही देर में पूरे हॉल को लिया चपेट में, 10 दमकल गाडय़िों ने दो घंटे में पाया काबू
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-73 स्थित शौर्य बैंक्वेट हॉल में मंगलवार शाम आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग हॉल की फॉल्स सीलिंग से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे बैंक्वेट हॉल में फैलने लगी। घटना के दौरान हॉल के अंदर करीब 10 लोग फंस गए। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

मंगलवार शाम करीब चार बजे बैंक्वेट हॉल से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। शुरुआत में लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में धुएं का गुबार बढ़ने लगा। इसके बाद आग की लपटें दिखाई देने लगीं। हॉल के अंदर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। आसपास के लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि शाम करीब चार बजे शौर्य बैंक्वेट हॉल में आग लगने और अंदर लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। टीम ने प्राथमिकता के आधार पर अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मौके पर गाजियाबाद की दमकल गाडियां भी बुलाई गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed