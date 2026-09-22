फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   SB Dwivedi becomes President of the Amrapali Crystal Homes AOA.

Noida News: आम्रपाली क्रिस्टल होम्स के एओए अध्यक्ष बने एसबी द्विवेदी

Tue, 22 Sep 2026 07:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:12 PM IST
विज्ञापन
SB Dwivedi becomes President of the Amrapali Crystal Homes AOA.
नोएडा के आम्रपाली क्रिस्टल होम्स सोसाइटी में हुए एओए चुनाव के विजेता पदा​धिकारी ।  स्रोत  निवास
फोटो-
विज्ञापन

नोएडा। सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली क्रिस्टल होम्स सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) के चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हुए। नई कार्यकारिणी में एसबी द्विवेदी को अध्यक्ष, अमर नाथ मेहता को उपाध्यक्ष, मुकेश कुमार को सचिव और अमित माथुर को कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सोसाइटी के निवासियों ने बधाई दी। लोगों ने उम्मीद जताई कि नई टीम सोसाइटी की बुनियादी सुविधाओं में सुधार और विकास कार्यों को गति देने के साथ बेहतर प्रबंधन के लिए एकजुट होकर काम करेगी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed