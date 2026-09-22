Noida News: आम्रपाली क्रिस्टल होम्स के एओए अध्यक्ष बने एसबी द्विवेदी

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नोएडा। सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली क्रिस्टल होम्स सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) के चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हुए। नई कार्यकारिणी में एसबी द्विवेदी को अध्यक्ष, अमर नाथ मेहता को उपाध्यक्ष, मुकेश कुमार को सचिव और अमित माथुर को कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सोसाइटी के निवासियों ने बधाई दी। लोगों ने उम्मीद जताई कि नई टीम सोसाइटी की बुनियादी सुविधाओं में सुधार और विकास कार्यों को गति देने के साथ बेहतर प्रबंधन के लिए एकजुट होकर काम करेगी। ब्यूरो

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