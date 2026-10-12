Noida News: एस बटालियन ने सात विकेट से मारी बाजी

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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। भारत क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी-20 मुकाबले में एस बटालियन ने अल्टीमेट वारियर्स को सात विकेट से हराकर जीत दर्ज की। एस बटालियन की जीत में गेंदबाज रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टॉस जीतकर अल्टीमेट वारियर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम 15.3 ओवर में 110 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। एस बटालियन की ओर से रोहित शर्मा ने तीन ओवर में 14 रन देकर पांच विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एस बटालियन ने दमदार बल्लेबाजी की और 12.5 ओवर में तीन विकेट खोकर 113 रन बना लिए। इस तरह टीम ने सात विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

रोहित शर्मा की घातक गेंदबाजी, रोहित ने झटके पांच विकेट