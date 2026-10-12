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Noida News: एस बटालियन ने सात विकेट से मारी बाजी

Mon, 12 Oct 2026 08:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:08 PM IST
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S Battalion won by seven wickets
रोहित शर्मा की घातक गेंदबाजी, रोहित ने झटके पांच विकेट
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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। भारत क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी-20 मुकाबले में एस बटालियन ने अल्टीमेट वारियर्स को सात विकेट से हराकर जीत दर्ज की। एस बटालियन की जीत में गेंदबाज रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टॉस जीतकर अल्टीमेट वारियर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम 15.3 ओवर में 110 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। एस बटालियन की ओर से रोहित शर्मा ने तीन ओवर में 14 रन देकर पांच विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एस बटालियन ने दमदार बल्लेबाजी की और 12.5 ओवर में तीन विकेट खोकर 113 रन बना लिए। इस तरह टीम ने सात विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।
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