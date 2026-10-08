Noida News: रॉयल मवेरिक्स-11 150 रनों से विजयी

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित सेंचुरियन क्रिकेट मैदान पर चल रहे सेंचुरियन कप सीजन-10 के लीग मैच में रॉयल मवेरिक्स-11 ने ईडीवी स्काई वॉल्कर्स को 150 रन से हरा दिया। टी-20 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल मवेरिक्स-11 ने छह विकेट पर 251 रन बनाए। अमरजीत सिंह ने 114 रन की पारी खेली, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। जवाब में ईडीवी स्काई वॉल्कर्स 101 रन पर सिमट गई। रॉयल मवेरिक्स-11 से सोनू ने तीन विकेट हासिल किए।

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