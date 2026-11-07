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Noida News: डूंगरपुर रीलका, अच्छेजा बुजुर्ग में मिलेंगे आबादी भूखंड

Sat, 07 Nov 2026 08:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 08:16 PM IST
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Residential plots will be available in Dungarpur Reelka and Achheja Buzurg
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण के साथ अब यीडा ने भी अपने क्षेत्र में किसानों के आबादी भूखंड के विवाद निस्तारित करने पर जोर देना शुरू किया है। यीडा क्षेत्र के दनकौर के डूंगरपुर रीलका और अच्छेजा बुजुर्ग के किसानों को आबादी भूखंड आवंटित किए जाने हैं। यहां सात प्रतिशत भूखंड देने के लिए ड्रॉ कराया जाना है। ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक 20 नवंबर को इसके लिए ड्रॉ कराया जाएगा। पूर्व में 12 नवंबर को यह ड्रॉ होना था। दीपावली की वजह से इसे अब अगले सप्ताह कराया जाना तय हुआ है। प्राधिकरण कार्यालय में ही भूखंडों का नंबर ड्रॉ रहेगा।
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