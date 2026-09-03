Noida News: गोवर्धन पूजा का सुनाया प्रसंग
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:27 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:27 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)।
जेवर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन बृहस्पतिवार को भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और गोवर्धन पूजा का वर्णन किया गया। कथा व्यास आचार्य नरेश ने कहा कि भगवान की प्रत्येक लीला मनुष्य को जीवन का महत्वपूर्ण संदेश देती है। माखन चोरी और मिट्टी भक्षण जैसी बाल लीलाओं का श्रवण करने से मन में भक्ति, संस्कार और सद्भाव की भावना उत्पन्न होती है। इस दौरान सौरव माहेश्वरी, शरद त्यागी, हरित शर्मा, तरुण शर्मा, सुरेंद्र कौशिक, विपिन शर्मा, दीपक छौंकर, प्रियांशु गोयल और अजय ने कथा का श्रवण किया।
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जेवर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन बृहस्पतिवार को भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और गोवर्धन पूजा का वर्णन किया गया। कथा व्यास आचार्य नरेश ने कहा कि भगवान की प्रत्येक लीला मनुष्य को जीवन का महत्वपूर्ण संदेश देती है। माखन चोरी और मिट्टी भक्षण जैसी बाल लीलाओं का श्रवण करने से मन में भक्ति, संस्कार और सद्भाव की भावना उत्पन्न होती है। इस दौरान सौरव माहेश्वरी, शरद त्यागी, हरित शर्मा, तरुण शर्मा, सुरेंद्र कौशिक, विपिन शर्मा, दीपक छौंकर, प्रियांशु गोयल और अजय ने कथा का श्रवण किया।