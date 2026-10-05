Noida News: जयंत की घातक गेंदबाजी से रणथंभौर टाइगर्स की जीत
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 09:31 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 09:31 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। भारत क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी-20 मुकाबले में रणथंभौर टाइगर्स ने ब्लू हरिकेंस को 10 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर रणथंभौर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ब्लू हरिकेंस की टीम 19.2 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में रणथंभौर टाइगर्स ने 8.4 ओवर में बिना विकेट गंवाए 149 रन बनाकर मैच जीत लिया। जयंत ने चार ओवर में सिर्फ 13 रन देकर छह विकेट लिए। शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
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