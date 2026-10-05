फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Ramlila Festival in Dadri from October 8

Noida News: दादरी में 8 अक्टूबर से रामलीला महोत्सव

Mon, 05 Oct 2026 09:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 09:06 PM IST
विज्ञापन
Ramlila Festival in Dadri from October 8
दादरी (संवाद)। रेलवे रोड स्थित अग्रसेन इंटर कॉलेज परिसर में लव कुश धार्मिक रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। कमेटी अध्यक्ष पवन बंसल ने बताया कि रामलीला का शुभारंभ आठ अक्टूबर को होगा और दशहरा पर रावण दहन के बाद 21 अक्टूबर तक आयोजन चलेगा। लीला मंचन के लिए 110 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा मंच तैयार किया जा रहा है।
विज्ञापन

रामलीला निर्देशक हरिकृष्ण ने बताया कि आयोजन की शुरुआत महालक्ष्मी नृत्य नाटिका से होगी। इस बार 35 कलाकार लीला का मंचन करेंगे, जिनमें 10 महिला कलाकार शामिल हैं। राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकार मुंबई से आएंगे, जो टीवी धारावाहिकों में काम करते हैं। वहीं कुंभकर्ण की भूमिका दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत टेक्नीशियन निभाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed