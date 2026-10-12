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Noida News: बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, फसलें हुईं बर्बाद

नोएडा ब्यूरो

Updated Mon, 12 Oct 2026 08:59 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 08:59 PM IST

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