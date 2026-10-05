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Noida News: 10 फीसदी भूखंड के मुद्दे पर वार्ता नहीं होने पर करेंगे आंदोलन

Mon, 05 Oct 2026 07:30 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 07:30 PM IST
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protest alert
संवाद न्यूज एजेंसी
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ग्रेटर नोएडा। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत किसानों को 10 फीसदी भूखंड देने के मुददे् पर वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया था। प्रशासन ने अभी तक वार्ता की तारीख तय नहीं की है। अगर जल्द वार्ता का समय निर्धारित नहीं होता है तो किसान सभा आंदोलन की घोषणा करेगी।

किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रूपेश वर्मा और संयोजक वीर सिंह नागर ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान 10 फीसदी विकसित भूखंड के मुददे पर वार्ता कराने का आश्वासन दिया था। प्रशासन ने 5 सितंबर तक वार्ता की तारीख देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक वार्ता की कोई तारीख निर्धारित नहीं की है। यदि प्रशासन शीघ्र वार्ता की तारीख तय नहीं करता है तो किसान संघर्ष मोर्चा आंदोलन की अगली तारीख की घोषणा करेगा।
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