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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। तिलपता से दादरी के बीच कंटेनर डिपो और 130 मीटर रोड स्थित चौराहा पर लगने वाले जाम से जल्द ही निजात मिल सकती है। इसके लिए करीब चार किमी लंबे एलीवेटेड रोड के निर्माण के लिए ग्रेनो प्राधिकरण ने प्रस्ताव बनाया है। सीईओ डॉ. बलकार सिंह की मंजूरी मिलते ही फिजियबिलिटी सर्वे और डीपीआर बनाने की प्रक्रिया प्राधिकरण शुरू कर देगा।तिलपता की मुख्य सड़क पर जाम के हालात बने रहने की वजह से यहां लंबे समय से समाधान की मांग स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही थी। तिलपता के लोगों ने इसके लिए पिछले दिनों सड़क बंद कर प्रदर्शन भी किए। वहीं, औद्योगिक क्षेत्र की वजह से भारी वाहनों की आवाजाही से लंबी जाम लग जाती है। इसी समस्या का स्थाई हल करने के लिए एलीवेटेड रोड की योजना बनाई गई है। शुरूआती योजना के मुताबिक करीब चार लेन की यह एलीवेटेड रोड बनाई जाएगी। इसके अलावा तिलपता चौक पर ही ग्रेटर नोएडा से ग्रेनो वेस्ट जाने के लिए एक अंडरपास की योजना पर पहले ही प्राधिकरण काम शुरू कर चुका है। इस अंडरपास के बनने से बिना चौराहा पर जाए ही ग्रेटर नोएडा से ग्रेनो वेस्ट या वापसी वाहन गुजर सकेंगे। इससे भी यहां वाहनों का दबाव कम होगा।इनसेटकरीब दो लाख लोगों को होगा फायदाअधिकारियों का कहना है कि इस मार्ग पर रोजाना करीब दो लाख लोगों को फायदा एलीवेटेड रोड बनने से होगा। बिना तिलपता के जाम में फंसे लोग दादरी या जीटी रोड होकर गाजियाबाद के लिए जा सकेंगे। पिलर्स पर इस फ्लाईओवर को बनाया जाना प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट के तय होने में देरी होने से पिछले दिनों सेतु निगम से ग्रेनो प्राधिकरण ने जिम्मेदारी वापस ले ली थी। इसके बाद आईआईटी रुडकी की मदद प्राधिकरण ने लेने का फैसला लिया है।