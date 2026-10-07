Noida News: पीएम मोदी के 25 वर्ष के सेवा कार्यों पर कार्यक्रम
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:25 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:25 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर जेवर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में रंगोली बनाकर उनके 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन को प्रदर्शित किया गया। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में सुशासन, गरीब कल्याण, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में काम हुए हैं।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर जेवर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में रंगोली बनाकर उनके 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन को प्रदर्शित किया गया। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में सुशासन, गरीब कल्याण, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में काम हुए हैं।