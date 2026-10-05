स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कल आएंगे जेवर: एयरपोर्ट पर पहली बार लैंड होगा किसी देश का राजकीय विमान

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पार्मेलिन कल भारत दौरे पर रहेंगे। वह सुबह करीब साढ़े 11 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दो बजे तक एयरपोर्ट पर ही कंपनी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही, एयरपोर्ट का भ्रमण भी करेंगे।

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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ आरके सिंह के मुताबिक, राष्ट्रपति गाई पार्मेलिन नोएडा एयरपोर्ट पर ढाई घंटे तक रहेंगे। उनका राजकीय विमान सुबह 11.30 बजे एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करेगा। यह एयरपोर्ट के रनवे पर पहली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट होगी, जो किसी देश के राष्ट्रपति के साथ रनवे पर लैंड करेगी। हालांकि, इससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस व चीन के कार्गो विमान भी एयरपोर्ट के रनवे पर उतर चुके हैं। उन्होंने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट का निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की सहायक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) कर रही है।