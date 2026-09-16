Noida News: 200 और ई-बसें चलाने की तैयारी, मिलेगी सुविधा
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 09:19 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 09:19 PM IST
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नोएडा। जिले में सार्वजनिक परिवहन की सेवा और बेहतर बनाने के लिए 200 ई-बसें और चलाने की तैयारी है। ये बसें जिले के आंतरिक स्थानों के अलावा दिल्ली व अन्य दूर स्थानों के लिए भी चलाई जाएंगी। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने बताया कि सवारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तीनों क्षेत्रों में 200 नई ई-बसें शामिल की जाएंगी। इनमें 100 बसें यूपीएसआरटीसी और 100 बसें शासन की तरफ से संचालित करवाई जाएंगी। अभी 100 बसों का संचालन तीनों प्राधिकरण मिलकर करा रहे हैं। इनमें 50 बसें नोएडा, 25 ग्रेटर नोएडा और 25 बसें यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में चल रही हैं। नोएडा में फिलहाल पांच रूटों पर ई-बस सेवा उपलब्ध है। इनमें बॉटनिकल गार्डन से परी चौक, जेवर एयरपोर्ट, सूरजपुर, गाजियाबाद और आनंद विहार बस स्टेशन के रूट शामिल हैं। सीईओ ने कहा कि बसों की निगरानी के लिए जल्द ही ऐप आधारित व्यवस्था भी शुरू कराई जाएगी। ब्यूरो
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