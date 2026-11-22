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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। ब्लू लाइन मेट्रो के सेक्टर-63 स्थित इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टेशन के फुट ओवरब्रिज (एफओबी) का सेक्टर-62 की ओर बना पिलर सड़क से हटाने की तैयारी है। पिलर सड़क के बीच में आने से सेक्टर-62 गोल चक्कर पर यातायात प्रभावित हो रहा है। इससे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई), गाजियाबाद और मॉडल टाउन की ओर जाने वाले वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ता है। समस्या के समाधान के लिए नोएडा प्राधिकरण ने पिलर शिफ्ट करने की संभावनाओं का सर्वे शुरू करा दिया है।जाम से राहत दिलाने के लिए प्राधिकरण ने इस मार्ग पर पहले ही सड़क चौड़ी कराई है, लेकिन एफओबी का पिलर यातायात के प्रवाह में बाधा बना हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक, एफओबी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) का है। ऐसे में पिलर शिफ्ट करने का काम डीएमआरसी की तकनीकी टीम की निगरानी में कराने पर विचार किया जा रहा है। इसका खर्च नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा।सेक्टर-62 से सेक्टर-71 के बीच रोड नंबर-6 पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के दो एफओबी बने हैं। इनमें से एक सेक्टर-63 की ओर उतरता है, जबकि दूसरा पूरी सड़क पार कर सेक्टर-62 की तरफ पहुंचता है। इसी एफओबी का एक पिलर सेक्टर-71 की ओर से आने वाले वाहनों के रास्ते में पड़ता है। इससे डीएमई, गाजियाबाद और मॉडल टाउन गोल चक्कर की ओर जाने वाले यातायात को परेशानी होती है।प्राधिकरण ने इस समस्या को लेकर पहले डीएमआरसी को पत्र लिखा था। जवाब में डीएमआरसी ने स्पष्ट किया था कि पिलर शिफ्ट करने का काम नोएडा प्राधिकरण को अपने खर्च पर कराना होगा। यह काम दिल्ली मेट्रो की तकनीकी टीम की निगरानी में किया जाएगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि मेट्रो संचालन प्रभावित न हो। निर्माण के दौरान मेट्रो संपत्ति को किसी तरह का नुकसान पहुंचने पर उसकी जिम्मेदारी भी नोएडा प्राधिकरण की होगी।प्राधिकरण के जीएम एसपी सिंह ने बताया कि पिलर को सड़क से हटाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।