Noida News: योग व ध्यान का किया अभ्यास

नोएडा। सेक्टर-39 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नशा मुक्ति अभियान के तहत क्रीड़ा विभाग की ओर से योगासन व ध्यान का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं में स्वस्थ जीवनशैली, मानसिक शांति और नशे से दूर रहने की भावना विकसित करना था। क्रीड़ा प्रभारी डॉ. रेनू तोमर और सदस्य डॉ. अपर्णा की देखरेख में हुआ। छात्र-छात्राओं ने ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, वज्रासन, पद्मासन और प्राणायाम जैसे आसनों के माध्यम से उन्होंने शारीरिक लाभ प्राप्त किए। ब्यूरो

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