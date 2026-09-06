Noida News: गुरु मंत्र डरें नहीं हर गलती देती है नया सीख
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 03:07 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 03:07 PM IST
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गलतियों से कभी डरें नहीं, क्योंकि हर गलती आपको कुछ नया सिखाने का एक जरिया है। याद रखें कि आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की गारंटी है। आज का संघर्ष आपके कल को मजबूत बनाएगा। परीक्षा में आपके अंक जो भी हों, वे आपकी असली काबिलियत तय नहीं कर सकते। आपका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि बीते हुए कल के खुद से है।
याद रखिए स्कूल सिर्फ किताबों को रटने की जगह नहीं है। यह वह जगह है जहां आप गिरकर संभलना और हर रोज खुद को पहले से बेहतर बनाना सीखते हैं।
अनामिका श्रीवास्तव, जागरण पब्लिक स्कूल
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याद रखिए स्कूल सिर्फ किताबों को रटने की जगह नहीं है। यह वह जगह है जहां आप गिरकर संभलना और हर रोज खुद को पहले से बेहतर बनाना सीखते हैं।
अनामिका श्रीवास्तव, जागरण पब्लिक स्कूल