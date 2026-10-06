Noida News: दनकौर ओवरब्रिज पर गड्ढों से परेशानी

ग्रेटर नोएडा से सिकंदराबाद जाने वाले मार्ग पर स्थित दनकौर रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज पर वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। कम चौड़ाई के कारण पहले से ही दोनों ओर के वाहन धीमी गति से गुजरते हैं। अब सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों ने समस्या और बढ़ा दी है। गड्ढों से बचने के लिए चालक वाहनों को इधर-उधर मोड़ते हैं, जिससे आमने-सामने से आने वाले वाहनों के टकराने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समस्या की जानकारी होने के बावजूद जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।