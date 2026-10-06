Noida News: गलगोटियास यूनिवर्सिटी को प्लैटिनम रेटिंग

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यमुना सिटी। गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए क्यूएस आई-गेज की प्लैटिनम सब्जेक्ट रेटिंग हासिल की है। यह उपलब्धि यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक मानकों, संस्थागत विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यूनिवर्सिटी के सीईओ डॉ. ध्रुव गलगोटिया ने कहा कि शिक्षा में प्लैटिनम सब्जेक्ट रेटिंग संस्थान के निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अब प्राथमिकता इन उच्च मानकों को बनाए रखते हुए छात्रों को बेहतर सीखने का अनुभव और रोजगारपरक अवसर उपलब्ध कराना है। ब्यूरो