फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   PCS aspirants received preparation through mock interviews.

Noida News: पीसीएस अभ्यर्थियों को मॉक साक्षात्कार में मिली तैयारी

Tue, 06 Oct 2026 08:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:46 PM IST
विज्ञापन
PCS aspirants received preparation through mock interviews.
फोटो
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टरृ
नोएडा। पीसीएस मुख्य परीक्षा-2026 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी कराने के लिए मंगलवार को सेक्टर-37 स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर पुस्तकालय के अभ्युदय केंद्र में मॉक साक्षात्कार आयोजित किया गया। इसमें राजकीय आईएएस/पीसीएस कोचिंग सेंटर, निजामपुर, हापुड़ के आठ अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया।



मॉक साक्षात्कार बोर्ड की अध्यक्षता मेरठ मंडल की उप निदेशक, समाज कल्याण सुनीता यादव ने की। बोर्ड में आईएएस/पीसीएस कोचिंग सेंटर, हापुड़ के उप निदेशक मो. मुस्ताक, दादरी के उप जिलाधिकारी अभिनेंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी आशीष सिंह और जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ज्योति रानी शामिल रहीं।
विज्ञापन




इस दौरान अभ्यर्थियों से वास्तविक साक्षात्कार की प्रक्रिया के अनुरूप सवाल पूछे गए। विशेषज्ञों ने उन्हें प्रश्नों का आत्मविश्वास के साथ जवाब देने, अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने और साक्षात्कार के दौरान व्यक्तित्व व व्यवहार से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। मॉक साक्षात्कार के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके प्रदर्शन के आधार पर फीडबैक भी दिया गया।इस मौके पर डॉ. भीमराव आंबेडकर पुस्तकालय अभ्युदय केंद्र के संरक्षक गणेश जाटव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed