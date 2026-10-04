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Noida News: पद्मश्री डॉ. अरविंद कुमार बने अध्यक्ष

Sun, 04 Oct 2026 07:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 07:43 PM IST
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Padma Shri Dr. Arvind Kumar appointed President.
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सौंदर्यम सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव रविवार को आमसभा में संपन्न हुए। पद्मश्री डॉ. अरविंद कुमार को अध्यक्ष, महेश राय को उपाध्यक्ष, अनिल प्रताप सिंह को महासचिव, अशोक मिश्रा को संयुक्त सचिव और अनिल वर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में राम कुमार गुप्ता, आरपी कुशवाहा, प्रकाश शर्मा, प्रदीप कुमार, अश्वनी शर्मा और राकेश कुमार चुने गए। चुनाव कार्यसमिति के सदस्य ब्रज पाल सिंह, माणिक कुमार और प्रवेंद्र कुमार की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो
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