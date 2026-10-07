Noida News: ऑक्सफोर्ड ग्रीन और ग्रीनफील्ड्स ने दर्ज की जीत
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 08:16 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 08:16 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद) नॉलेज पार्क-1 स्थित कैंब्रिज स्कूल में चल रही दूसरे कैम्ब्रिज अंडर-19 इंटर-स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 में बुधवार को दूसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। दिन के दोनों मुकाबलों में एकतरफा नतीजे देखने को मिले। पहले मुकाबले में खैतान पब्लिक स्कूलने टी-20 ओवर में 111 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल ग्रेनो की टीम ने 11.4 ओवर में 112 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। दूसरे मुकाबले में ग्रीनफील्ड्स पब्लिक स्कूल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी की पूरी टीम 43 रन पर सिमट गई।
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