Noida News: दादरी-सूरजपुर-छलेरा रोड पर खुला गड्ढा

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी-सूरजपुर-छलेरा रोड पर नाले के निर्माण के लिए बने डायवर्जन के पास बड़ा गड्ढा कई महीनों से खुला पड़ा है। सुरक्षा के लिए लगाया गया बैरिकेड टूटकर गड्ढे में गिर गया है और चेतावनी बोर्ड भी नहीं है। दिन में वाहन चालक बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रात में हादसे का खतरा रहता है। बारिश में पानी भरने से खतरा बढ़ जाता है। निवासी रजत ने बताया कि शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ।