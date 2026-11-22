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सफाई और रखरखाव की व्यवस्था पर उठाए सवालनंबर गेम- 7000 परिवारों पर पड़ेगा आर्थिक बोझमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सुपरटेक इकोविलेज-1 सोसाइटी में रखरखाव शुल्क बढ़ाने पर निवासियों ने रविवार को मार्च निकालकर विरोध जताया। निवासियों का आरोप है कि सोसाइटी में सफाई, रखरखाव और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार नहीं हो रहा है लेकिन प्रबंधन लगातार शुल्क बढ़ा रहा है। हाल ही में मेंटेनेंस शुल्क में करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि करने से लगभग 7000 परिवारों में नाराजगी है। निवासियों का सवाल है कि जब सुविधाओं का स्तर नहीं सुधर रहा तो अतिरिक्त शुल्क किस आधार पर वसूला जा रहा है?निवासी संजय और राकेश ने बताया कि सोसाइटी में सफाई व्यवस्था, रखरखाव और अन्य जरूरी सुविधाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। इसके बावजूद वाईजी फैसिलिटी प्रबंधन की ओर से शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लोगों का कहना है कि हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर बड़ी रकम वसूली जाती है। ऐसे में प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करे और खर्चों का पूरा हिसाब भी निवासियों के सामने रखे।निवासी सुषमा ने कहा कि यदि प्रबंधन को सोसाइटी के संचालन में आर्थिक नुकसान हो रहा है तो उसे एपेक्स कोर्ट कमेटी के सामने पूरा वित्तीय विवरण रखना चाहिए। पिछले साढ़े तीन महीनों में करीब तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली का दावा किया जा रहा है लेकिन इसका पारदर्शी हिसाब निवासियों को नहीं दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना अधिकृत मंजूरी और वित्तीय जानकारी साझा किए बार-बार मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाना उचित नहीं है।पहले ही हो चुकी 40 प्रतिशत शुल्क में वृद्धिनिवासियों ने बताया कि इससे पहले एक जून 2026 से करीब 40 प्रतिशत शुल्क वृद्धि की गई थी। इसके विरोध में निवासियों ने 35 दिनों तक धरना दिया था। इसके बाद 25 सितंबर से पुरानी दरें बहाल की गईं। अब दोबारा करीब 25 प्रतिशत वृद्धि होने से विवाद फिर गहरा गया है। निवासियों की मांग है कि बढ़ा हुआ शुल्क वापस लिया जाए और सफाई, सुरक्षा तथा रखरखाव पर होने वाले खर्च का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। वरना अब बड़ा प्रदर्शन होगा।