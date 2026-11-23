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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। आजाद समाज पार्टी की ओर से 26 नवंबर को लखनऊ में आयोजित होने वाली स्वराज संकल्प रैली में गौतमबुद्धनगर से पांच हजार से अधिक लोग शामिल होंगे। रैली में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी रैली का प्रचार किया जा रहा है। यह जानकारी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटी और जेवर विधानसभा प्रभारी उमेश भाटी एडवोकेट ने दी।