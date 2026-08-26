Noida News: नोएडा नाइट्स ने 55 रनों से जीता मुकाबला
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:24 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:24 PM IST
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नोएडा(संवाद)। सेक्टर-134 स्थित आरएच क्रिकेट कल्ब में बुधवार सुबह आरएच वीकडे सीजन-8 ट्राई सीरीज का लीग मैच खेला गया। नोएडा नाइट्स ने मुकाबला 55 रनों से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नोएडा नाइट्स ने सात विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एनबी इलेवन 5 विकेट खो कर 133 रन ही बना सकी। नोएडा नाइट्स के मनीष त्यागी 59 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। एनबी इलेवन अमित मलिक 3 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर बने।
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