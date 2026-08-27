Noida News: पार्कों की बदहाली से लोग परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:24 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:24 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-3 स्थित बी ब्लॉक में पार्कों की बदहाली और 24 मीटर रोड पर बने गहरे गड्ढों से स्थानीय लोग परेशान हैं। पार्कों में जंगली घास और गंदगी फैली हुई है, वहीं सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी सतवीर ने बताया कि पार्कों में घास काटे जाने के बाद अवशेषों को नहीं हटाया गया है। इससे पार्क में टहलने वाले लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि 24 मीटर रोड पर भी कई जगह गहरे गड्ढे हैं, जिन्हें जल्द ठीक कराया जाना जरूरी है। स्थानीय निवासियों ने पार्कों की स्थिति सुधारने और सड़क के गड्ढों को भरने की मांग की है।
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-3 स्थित बी ब्लॉक में पार्कों की बदहाली और 24 मीटर रोड पर बने गहरे गड्ढों से स्थानीय लोग परेशान हैं। पार्कों में जंगली घास और गंदगी फैली हुई है, वहीं सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी सतवीर ने बताया कि पार्कों में घास काटे जाने के बाद अवशेषों को नहीं हटाया गया है। इससे पार्क में टहलने वाले लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि 24 मीटर रोड पर भी कई जगह गहरे गड्ढे हैं, जिन्हें जल्द ठीक कराया जाना जरूरी है। स्थानीय निवासियों ने पार्कों की स्थिति सुधारने और सड़क के गड्ढों को भरने की मांग की है।