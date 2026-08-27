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Noida News: वाहनों की आवाजाही की जाएगी सुरक्षित

Thu, 27 Aug 2026 10:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:57 PM IST
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Movement of vehicles will be made safe
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-पी3 के पास मुख्य सड़क पर हवेलिया नाला पर वाहनों की आवाजाही सुरक्षित बनाई जाएगी। सीईओ रवि कुमार एनजी के आदेश पर नया पुल बनाए जाने तक यहां आरसीसी के जर्सी बैरियर लगाए जाएंगे। मौजूदा रेलिंग जर्जर होने और गहरे नाले में गंदे पानी के तेज बहाव से यहां हादसे का खतरा बना रहता है। प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार यहां बनी असुरक्षा को देखते हुए बैरिकेड कराए जाने की मांग की जा रही थी। इसके बाद यहां नया पुल बनाए जाने की योजना बनी। हालांकि, इसमें अभी कुछ तकनीकी अड़चने हैं जिससे पुल बनने में कुछ समय लगेगा। इस पुल के बनने तक जर्सी बैरियर लगा इसे सुरक्षित बनाया जाएगा। इस काम पर करीब 2.35 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। अगले महीने की शुरुआत में ही एजेंसी को चयन करने की प्रक्रिया भी प्राधिकरण पूरा कर लेगा। ब्यूरो
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