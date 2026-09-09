Noida News: नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी पर लगा अभद्र भाषा से बात करने का आरोप

विज्ञापन





नोएडा। सेक्टर 25 निवासी एक महिला ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी पर फोन पर अभद्र तरीके से बात करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर उनकी ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपना संदेश डालकर प्राधिकरण के अधिकारी पर आरोप लगाया। महिला ने बताया कि उन्होंने अधिकारी को सेक्टर की रोड की स्थिति को लेकर फोन किया था, लेकिन जब अधिकारी की ओर से उन्हें कोई भी संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला, उल्टा अभद्र भाषा का उपयोग किया। महिला का दावा है कि उनकी ओर से नोएडा पुलिस और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ से भी शिकायत की है। इस मामले को लेकर फोनरवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले में दोनों ही पक्षों के साथ बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से सुलह कराया जाएगा। ब्यूरो