नोएडा : वीडियो गेम खेलने से मना किया तो किशोर ने की 'आत्महत्या'

नोएडा में एक किशोर ने वीडियो गेम खेलने से मना करने पर कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार लड़के की उम्र 15 साल है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को सेक्टर 110 से लड़का अपने घर से निकला था लेकिन लौटा नहीं। अगले दिन उसका शव एक निर्माणाधीन इमारत के पास मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Noida: A 15 y/o boy has died allegedly by suicide after his parents asked him to stop playing video games



"He left his home in Sec 110 y'day & didn't return. Found his body near an under-construction building today. Body sent for postmortem," said ADCP (Crime) Elamaran G (01.04) pic.twitter.com/tnioDmIOit