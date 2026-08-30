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Noida News: पेयजल में सीवर का पानी आने की समस्या होगी दूर

Sun, 30 Aug 2026 06:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:47 PM IST
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The problem of sewage water entering the drinking water supply will be resolved.
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू-1 में पानी की लाइन में सीवर का पानी मिलने की शिकायत के बाद ठीक करात
फोटो
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पेयजल में सीवर का पानी आने की समस्या होगी दूर
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर म्यू-1 में पानी की लाइन में सीवर का पानी मिलने की शिकायत के बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पानी की पाइपलाइन सीवर में मिलने की वजह से बार बार घरों में गंदा पानी आ रहा था । निवासी अमित ने बताया कि मामले की शिकायत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई थी। समस्या पर तुरंत कार्रवाई किए जाने से स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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