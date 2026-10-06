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Noida News: एनआईयू चेयरमैन 40 अंडर 40 में शामिल

Tue, 06 Oct 2026 06:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:59 PM IST
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NIU Chairman featured in '40 Under 40'
यमुना सिटी।
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नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (एनआईयू) के चेयरमैन डॉ. देवेश कुमार सिंह को प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 सूची में शामिल कर सम्मानित किया गया है। यह सूची युवा नेताओं, उद्यमियों, नवाचारकर्ताओं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली प्रतिभाओं को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पहचान देती है। सम्मान मिलने पर डॉ. देवेश कुमार सिंह ने इसे पूरी यूनिवर्सिटी टीम के सामूहिक प्रयासों की उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है, जहां छात्र नए विचारों और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ समाज के लिए उपयोगी योगदान देने को प्रेरित हों। ब्यूरो
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