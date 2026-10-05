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Noida News: नवजीवन इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में चमकाया नाम

Mon, 05 Oct 2026 08:55 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 08:55 PM IST
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Navjeevan Inter College players shine in state-level tournament.
नोएडा। नवजीवन इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने गोरखपुर में 14 से 18 सितंबर तक आयोजित एसजीएफआई राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के 14 खिलाड़ियों ने मेरठ मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग में बालक-बालिका टीमों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अंडर-14 बालक टीम ने प्रथम, अंडर-14 बालिका ने द्वितीय, अंडर-17 बालक ने तृतीय, अंडर-17 बालिका ने प्रथम, अंडर-19 बालिका ने द्वितीय और अंडर-19 बालक टीम ने चतुर्थ स्थान हासिल किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्पेंद्र सिंह, जनता इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉ. राकेश राठी, कोच भुवनेश, कपिल और चंद्रेश समेत समस्त स्टाफ ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यूरो
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