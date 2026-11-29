- थाने में अब तक नहीं दी तहरीर, जेवर कोतवाली की घटनामाई सिटी रिपोर्टरयमुना सिटी। जेवर कोतवाली क्षेत्र के दस्तमपुर गांव में रविवार दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ। ईंटों से लदे ट्रैक्टर ने चार वर्षीय बच्ची टीसा को कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौका पाते ही ट्रैक्टर चालक ईंटो से लदी ट्रैक्टर और ट्रॉली को घटनास्थल पर ही छोड़ कर फरार हो गया। दानवीर की पुत्री टीसा घर के पास खेत के पास खेल रही थी। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची।