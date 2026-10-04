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Noida News: जीबीयू में 31 अक्तूबर से राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता

Sun, 04 Oct 2026 08:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 08:00 PM IST
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National Moot Court Competition at GBU from October 31
माई सिटी रिपोर्टर
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ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस की ओर से पांचवीं पीएन माथुर मेमोरियल राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन 31 अक्तूबर से एक नवंबर तक किया जाएगा। प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न विधि संस्थानों के विद्यार्थी हिस्सा लेकर कानूनी तर्क, शोध और वाद-प्रस्तुतीकरण कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन 31 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। वहीं, एक नवंबर को होने वाले समापन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह मुख्य अतिथि होंगे। आयोजन का उद्देश्य विधि विद्यार्थियों को न्यायालयीन प्रक्रिया का व्यावहारिक अनुभव देने के साथ उनकी कानूनी समझ, तार्किक विश्लेषण और शोध क्षमता को विकसित करना है। मूट कोर्ट के माध्यम से विद्यार्थी वास्तविक न्यायालयीन परिस्थितियों के अनुरूप कानूनी मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करेंगे। स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस के डीन प्रो. केके द्विवेदी ने कहा कि प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपनी कानूनी क्षमता और वाद-प्रस्तुतीकरण कौशल को निखारने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी।
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