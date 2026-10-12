Noida News: एमएसएमई की बढ़ रही ताकत, इस वित्तीय वर्ष 20 हजार से ज्यादा छोटे उद्योग जुड़े

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ऋषभ कौशलनोएडा। जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की ताकत साल दर साल बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों की संख्या 47,050 से बढ़कर 57,955 हो गई। यानी इस बार अभी तक 23.2 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों के अनुसार, उद्योगों के विस्तार के साथ निवेश और रोजगार के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमएसएमई क्षेत्र में कुल निवेश 1,470.4 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 1,816.9 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान निवेश में करीब 23.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। रोजगार के मामले में भी जिले के छोटे उद्योगों का योगदान बढ़ा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमएसएमई इकाइयों से जुड़े रोजगार की संख्या 3,34,541 अनुमानित थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर करीब 4,31,194 हो गई। यानी एक साल में 96,653 रोजगार जुड़े। रोजगार के आंकड़ों में करीब 28.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।