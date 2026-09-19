Noida News: राहगीर और कार सवार से मोबाइल छीना
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:10 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:10 PM IST
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नोएडा (संवाद)। शहर में मोबाइल लूट की दो अलग-अलग घटनाओं में बदमाशों ने एक राहगीर और कार सवार को निशाना बनाया। सेक्टर-71 निवासी यश प्रधान ने बताया कि 13 सितंबर की रात वह सर्विस रोड पर टहल रहे थे। तभी पीछे से आए दो युवक मोबाइल छीनकर फरार हो गए। दूसरी घटना में ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी पार्थ परवाल ने बताया कि 26 जुलाई की रात सेक्टर-70 में पैन ओएसिस सोसाइटी के पास चार-पांच लोगों ने उनकी कार घेर ली। शीशा नीचे करने पर आरोपियों ने उनका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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