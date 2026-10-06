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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Mental prowess to be on display at the District Chess Championship

Noida News: जिला चेस चैंपियनशिप में दिखेगा दिमागी दम

Tue, 06 Oct 2026 08:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:13 PM IST
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Mental prowess to be on display at the District Chess Championship
संवाद न्यूज एजेंसी
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ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर की चेस प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल में 10 और 11 अक्टूबर को ओपन जिला चेस चैंपियनशिप आयोजित होगी। प्रतियोगिता गौतम बुद्ध नगर चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से कराई जाएगी। इसमें जिले के खिलाड़ी अपनी रणनीतिक क्षमता और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।



प्रतियोगिता में कम से कम छह राउंड होंगे और मुकाबले स्विस सिस्टम व फिडे नियमों के अनुसार खेले जाएंगे। प्रत्येक राउंड के लिए खिलाड़ियों को 30 मिनट और हर चाल पर 30 सेकंड का इंक्रीमेंट मिलेगा। टाई होने पर फिडे के नवीनतम टाई-ब्रेक नियम लागू होंगे। राउंड शुरू होने के 15 मिनट के भीतर रिपोर्ट नहीं करने वाले खिलाड़ी को वॉकओवर दिया जाएगा। प्रतियोगिता में टच एंड मूव नियम भी लागू रहेगा।
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एसोसिएशन के सचिव अतुल निगम ने बताया कि प्रतियोगिता के शीर्ष चार खिलाड़ियों का चयन यूपी स्टेट सीनियर चेस चैंपियनशिप-2026 के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य जिले में शतरंज को बढ़ावा देना और प्रतिभावान खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर देना है।
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