Noida News: गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना संचालित

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ग्रेटर नोएडा। गरीब परिवार की बेटियों को शादी अनुदान के लिए बीस हजार रुपये उत्तर प्रदेश सरकार देगी। इसके लिए शासन ने ऑनलाइन आवेदन मांगे है। आवेदक परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब परिवारों के लिए है।जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना चलाई जा रही है। लाभार्थियों को पुत्री के विवाह के लिए शासन की ओर से 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शादी की तारीख से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदन करना होगा।उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था, दिव्यांगजन एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे लाभार्थियों को आवेदन के दौरान केवल अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा। आवेदक का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ पहचान-पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री की आयु का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड और आवेदक का फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा।