Noida News: निजी हाथों में सौंपी जाएगी मॉडल रोड की देखरेख

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नोएडा। नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-38 शशि चौक से सेक्टर-32 सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन तक बनी मॉडल रोड की मरम्मत व देखरेख का काम निजी एजेंसी को देगा। यह शहर की पहली मॉडल रोड है जिसे 2021 में बनवाया गया था। इस सड़क को संवारने और अगले एक साल की देखरेख पर करीब 35 लाख 20 हजार रुपये का खर्च होने का अनुमान है। प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर 30 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। जीएम एसपी सिंह ने बताया कि एजेंसी चयन के बाद काम शुरू करवाया जाएगा।